В блокчейн-сети Ethereum было сожжено эфира на сумму более 1 миллиарда долларов
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Предложение по улучшению Ethereum (EIP) 1559 было неотъемлемой частью London hard fork 4 августа. EIP был нацелен на стабилизацию рынка комиссий за транзакции, укрепление экономической ценности эфира (ETH) и борьбу с темпами инфляции, которые происходят из-за награды для майнеров. С момента первого внедрения в прошлом месяце, около 297 000 ETH в виде базовых сборов на сумму более 1 миллиарда долларов по текущему обменному курсу были «сожжены» и навсегда удалены из оборотного предложения.
Через шесть недель после проведения хард-форка сеть начинает пожинать плоды обновления. В то время как комиссии за транзакции все еще приближаются к рекордным максимумам, волатильность цен на газ снизилась. Цена на газ определяется как сумма, которую пользователи готовы платить за единицу газа, измеряемую в gwei.
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Существует два вида комиссий, которые объединяются для создания суммы комиссии за транзакцию Ethereum: базовая комиссия и приоритетная комиссия. Базовая комиссия - это обязательная цена, которую пользователь должен заплатить за добавление транзакции в блок, плата за приоритет или чаевые, является дискреционной и может быть включена, чтобы побудить майнеров сделать транзакцию приоритетной.
Обновление рынка комиссий в EIP 1559 реализовало увеличение или уменьшение базовой комиссии на 12,5% за блок, в зависимости от уровня спроса в предыдущем блоке. После обновления майнеры по-прежнему получают приоритетную плату; однако весь эфир, используемый для базовой платы, теперь «сжигается» или навсегда удаляется из сети.
Несколько дней даже были чистой дефляцией для актива, поскольку базовые комиссии перевешивают вознаграждение за блок, и инвесторы отметили новообретенный дефицит. Механизм сжигания ускоряется, чтобы устранить 2,56 миллиона ETH, которые в противном случае увеличили бы предложение в течение года. В текущих ценах это 8,89 миллиарда долларов и почти 2,2% от общей рыночной капитализации Ethereum.
Повышенный спрос на «блочное пространство», созданный использованием сети, в значительной степени был результатом бурного роста рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT). NFT рынок OpenSea был ответствен за сжигание 42072 ETH на сегодняшний день, опережая Uniswap.
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