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Предложение по улучшению Ethereum (EIP) 1559 было неотъемлемой частью London hard fork 4 августа. EIP был нацелен на стабилизацию рынка комиссий за транзакции, укрепление экономической ценности эфира (ETH) и борьбу с темпами инфляции, которые происходят из-за награды для майнеров. С момента первого внедрения в прошлом месяце, около 297 000 ETH в виде базовых сборов на сумму более 1 миллиарда долларов по текущему обменному курсу были «сожжены» и навсегда удалены из оборотного предложения.