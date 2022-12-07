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Начнём с начала - игра интересная. Её интересно проходить, в неё интересно играть.

Картинка - она приятная. Вау-эффект появляется после взгляда на скриншоты (даже свои), вот это первое изображение в статье - это внутриигровой скриншот, никакой не пререндер. Порой и правда задумываешься, не на кадр из фильма ли ты смотришь. Что насчёт ingame - приятная. Анимации качественные, но порой дёрганные (если нажать "применить", стоя чуть левее от рычага - персонаж проскользит к нему, а не подойдёт, ну и подобные мелочи), огонь дичайший 2Д ужас (автор играл на PS5 в режиме 60FPS).

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Звук - смачный, но что насчёт музыки, то композиций запомнилось всего две (эдакая хоррор-гитара, игравшая в самые напряжённые моменты).

Теперь к тому, что нам обещали.

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Нам обещали, что будет безумно страшно. Вокруг этого нагонялся такой пафос, разработчики так скрупулёзно рассказывали, что де каждый лифт будет вызывать дрожь в коленках, а игра будет сценарно адаптироваться к действиям игрока, чтобы тот всё удивлялся и ужасался, ужасался и удивлялся.

Резюмирую - не страшно от слова вообще. Пару раз было напряжно, это да, например, в эпизоде с чем-то, плавающим вокруг тебя под водой - и так и не напавшим (а неведанный враг всегда ужасает больше всего, классика жанра), или когда ты в тесном помещении с особо опасным уродом, и слишком близкие стены вокруг начинают на тебя давить. Но страшно не было ни разу. Я не знаю, почему в 2022 году разработчики хорроров продолжают думать, что СТРАШНАЯ МЕЛОДИЯ (звук) во время неожиданного нападения монстряка делает нападение страшнее - да нет, ну нет же, она делает его банальнее!

Теперь к геймплею. Ближний бой на первых порах вызывает лютое бешенство. Когда к нему привыкаешь и понимаешь, как оно работает, и покрепче сжимаешь виртуальную полицейскую дубинку... Выясняется, что патронов в игре полно. Хотя в целом можно было и по ранним пресс-релизам понять, что создатели хотели сурвайвол-хоррор, где каждый патрон к пистолету на вес золота. Может, дело в том, что я проходил на средней сложности - но дефицита патронов у меня не было никогда после найденного второго оружия.

Грави-перчатка. Ох, сколько же было вокруг неё (опять-таки) пафоса. И что вы должны использовать окружение, и что каждая схватка будет уникальной. На деле такое ощущение, что эта схема - да, любопытная, пусть и не новая - не нашла себе применения. Комнаты для таких сражений можно пересчитать по пальцам, и вот в них да, и тебе гигантские вентиляторы, и тебе пропасти.

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Во всё остальное время ты запинываешь врагов, расстреливаешь врагов, а если видишь стену с шипами - то вперёд и с песней, шинкуем.

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Как можно было реализовать схему? Перчатка, почти не расходающая заряд, монстры, которых не всегда убивают шипы или лопасти - да, их кромсает и разрезает на куски, а они всё равно на тебя лезут; минимум патронов к огнестрелу, которые нельзя покупать (а в итоге их покупать можно). Ну и ловушки, которые не ловушки, а реально часть окружения. Частые, повсеместные и уместные.

И ведь какие моменты можно было реализовать - так, в игре нет ни одного вентилятора, который был бы расположен НАД героем. А ведь представьте - патронов нет, хватаешь последнюю тварь грави, бросаешь вверх в лопасти - и Джейкоб (наш главный герой) покрывается кровавым фонтаном. Брезгливо вытирает лицо, выдыхает и идёт дальше. Какой запоминающийся момент, какое добавление к атмосфере! Я такого не ощутил ни разу. Я ощутил схематичность - ага, комната (коридор) с двумя вращающимися гигантскими мясорубками, туда нужно бросить монстров. Не потому, что это часть мира и повествования - потому что так задумал разработчик, и для этого поставил сюда такую комнату.

Мелкие недоработки и детали, которые порой вызывают удивление - почему я с помощью грави не могу вырвать кусок из тела убитого монстра? А ведь в том же Dead Space мог! Почему я не могу поднять множество предметов? А только заранее прописанные ящики с барахлом и взрывные баллоны? Почему на двустволку устанавливается передняя рукоятка "от отдачи", а персонаж продолжает держать её обеими руками за пистолетную рукоять, как и прежде? Почему я не могу убить монстра, сидящего в железной клетке, хотя пуля явно прошла бы между этими прутьями?

Концовка... Концовка, как концовка. Она не пошло-пафосная (для этого не было фразы гг после свержения гада в стиле "никто не смеет трогать моих друзей, говнюк"), но и эмоций, как, например, финал Scorn, не вызывает.

Итого. В "Каллисто" интересная планета, интересная тюрьма, интересный дизайн (от нашей большой клетки до экипировки героя). В "Каллисто" хорошие картинка и звук. В "Каллисто" в большинстве своём обычные в плане дизайна враги, обычный сюжет в финале (в первой половине неизвестность и туманность происходящего очень подкупают) и обычная реализация фишек, которые должны были стать скелетом игры.

Это хорошая, качественная игра, с добротной, смачной атмосферой, в которой не нужно искать хоррор, пронизывающий до костей. Что насчёт механик - возможно, разработчики реализуют их в будущих DLC.

Рекомендовать - можно.



