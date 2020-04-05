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Космический телескоп Джеймс Уэбб полностью собран, готов к финальным испытаниям и отправке в космос

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Человечество продолжает постигать тайны Вселенной. Новые инструменты и методики позволяют нам раздвинуть горизонты непознанного и заглянуть ещё дальше - от внутреннего строения субатомных частиц до галактических нитей.

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Много лет важнейшим проводником в мир далёких и манящих звёзд был и остаётся космический телескоп Хаббл. В этом году, 24 апреля, сотрудники НАСА отметят 30-летний юбилей его пребывания на орбите. Но технология не стоит на месте, как и наша жажда познания. Долгие годы космические агентства США, Евросоюза и Канады разрабатывали новый, продвинутый инструмент космических наблюдений, коим призван стать Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Его путь непрост, время запуска неоднократно переносилось с 2007 года по 2021, бюджет за это время вырос в 20 раз. Но главное, что проект не зачах, он жил, развивался, и теперь достиг финальных стадий. НАСА сообщает, что сборка невероятно сложного аппарата, фактически, завершена, он готов к финальным наземным испытаниям, и, в случае их успешного прохождения, к полёту в космическое пространство.

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В чём же преимущества нового телескопа? В первую очередь, это огромное сегментное зеркало диаметром 6,5 метров, против 2,4 метров у Хаббла. Во-вторых, это расширенный диапазон длин волн, доступных для наблюдения: от 0,6 до 28,5 микрон у Джеймса Уэбба, и 0,8–2,5 микрон - у Хаббла. Кроме того, новая космическая обсерватория будет находится в более выгодной позиции относительно Солнца и Земли. Если Хаббл вращается вокруг нашей планеты на относительно низкой орбите в 570 км, то Джеймс Уэбб будет отправлен к так называемой точке Лагранжа L2 в 1.500.000 км от Земли, в которой будет вращаться уже вокруг Солнца, находясь постоянно в тени Земли.

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Учёные ожидают, что новый телескоп позволит получить изображения невиданной доселе детализации, а также заглянуть в самые недра Вселенной, вплоть до первых галактик. Возможно, они давно погибли, но свет их звёзд продолжает доходить до нас, преодолевая миллиарды световых лет. Кроме того, мы получим возможность лучше изучить такие объекты, как чёрные дыры, квазары, нейтронные звёзды. Значительно возрастут наши возможности по нахождению и исследованию других планетарных систем.

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Сейчас телескопу предстоят важнейшие испытания. Будут проверены: точность позиционирования сегментов зеркала, которые должны быть выставлены в космосе с допуском всего в несколько нанометров, а также системы разворачивания защитного экрана, который будет прикрывать оборудование от солнечного света, позволяя поддерживать температуру 50 K (−220 °C).


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На данный момент запуск телескопа запланирован на 30 марта 2021 года. Средством доставки выбрана европейская тяжёлая ракета-носитель Ариан-5.


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