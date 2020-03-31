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Несколько дней назад американский издатель компьютерных игр, компания Bethesda Softworks, сообщила, что долгожданная новинка от студии id Software Doom Eternal продаётся в разы лучше своей предшественницы 2016 года. Точных цифр приведено не было, но сейчас можно получить примерное представление об объёме продаж и распределении по платформам, благодаря деятельности сайта Play Tracker, который отслеживает активность игроков на различных платформах.

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Ресурс wccftech.com, ссылаясь на данный сайт, сообщает, что продажи в Steam составляют уже более 700 тысяч копий, на данный момент Doom Eternal стала самой продаваемой игрой года. А вот суммарные продажи на консолях находятся в пределах от 250 до 400 тысяч копий, то есть практически вдвое меньше.

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Можно сказать, что хорошие продажи были проулированы введённым во многих регионах карантином, на пике популярности, сразу после старта, одновременный онлайн на площадке от Valve достигал отметок более 600 тысяч игроков.

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Релиз Doom Eternal состоялся 20 марта 2020 года одновременно для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Выход на платформе Nintendo Switch запланирован на 31 декабря 2020 года. В целом игра получила очень высокие оценки как критиков, так и игроков, на всех платформах. Текущая оценка ПК-версии на Metacritic составляет 90 от критиков и 7,7 от игроков.



