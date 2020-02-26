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Негативное влияние вспышки коронавируса на мировую экономику набирает обороты. Котировки акции падают, биржевые индексы снижаются, цена на нефть идёт вниз, инвесторы выводят вложения из ценных бумаг и покупают золото. Особо сильный удар пришёлся по компаниям IT-сектора. Многие аналитики решили, что раньше переоценивали потенциал роста этой сферы и опубликовали крайне пессимистичные прогнозы на будущее, что привело к обвальному снижению стоимости акций всех без исключений игроков рынка.

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Так, акции главных столпов индустрии компьютерного железа AMD, Intel и NVIDIA после периода впечатляющего роста всего за пару дней потеряли весь прогресс и откатились к значениям месячной давности.

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Настораживающие известия о росте числа заразившихся в Европе и Южной Корее ещё больше усугубили ситуацию, по подсчётам аналитиков, всего за сутки после появления первых новостей о вспышке заболевания в Италии и Корее 500 крупнейших компаний информационного сектора потеряли более 240 миллиардов долларов капитализации.

Поскольку на данный момент никаких позитивных изменений в ситуации с распространением коронавируса не ожидается, большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок продолжит падение, вплоть до глобальной рецессии и старта очередного мирового финансового кризиса.

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