Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Акции AMD, Intel и NVIDIA продолжают стремительное падение

для раздела Блоги
+
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Негативное влияние вспышки коронавируса на мировую экономику набирает обороты. Котировки акции падают, биржевые индексы снижаются, цена на нефть идёт вниз, инвесторы выводят вложения из ценных бумаг и покупают золото. Особо сильный удар пришёлся по компаниям IT-сектора. Многие аналитики решили, что раньше переоценивали потенциал роста этой сферы и опубликовали крайне пессимистичные прогнозы на будущее, что привело к обвальному снижению стоимости акций всех без исключений игроков рынка.

реклама


реклама

Так, акции главных столпов индустрии компьютерного железа AMD, Intel и NVIDIA после периода впечатляющего роста всего за пару дней потеряли весь прогресс и откатились к значениям месячной давности. 

реклама

реклама

Настораживающие известия о росте числа заразившихся в Европе и Южной Корее ещё больше усугубили ситуацию, по подсчётам аналитиков, всего за сутки после появления первых новостей о вспышке заболевания в Италии и Корее 500 крупнейших компаний информационного сектора потеряли более 240 миллиардов долларов капитализации.

Поскольку на данный момент никаких позитивных изменений в ситуации с распространением коронавируса не ожидается, большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок продолжит падение, вплоть до глобальной рецессии и старта очередного мирового финансового кризиса.

реклама



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
35
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
19
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
7
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
52
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
116
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
116
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
124
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 116
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 124
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 116
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
17 февраля 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft ищет талантливого программиста, который починит Windows 10
59
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
161
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
89
Новые подробности о Radeon RX 5950 XT Big Navi – 24 Гб HBM2e и 2-кратный рост производительности
104
Аналитик назвал точную дату анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere
61
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
45
Новые данные о возможных характеристиках флагманской видеокарты AMD Big Navi
132
Производительность видеокарты в игровой консоли Xbox Series X будет равна флагманской GeForce RTX 2080 Ti
35
Процессоры Intel уходят из продажи в немецкой рознице – AMD Ryzen доминируют с 86% рынка
39
Новая Windows 10 версии 2004 официально доступна для скачивания
17
10-нм настольные процессоры Intel могут задержаться до 2023 года – AMD переходит на 5-нм в 2021 году
86
Новейший процессор AMD оказался представителем 12-нм семейства Pinnacle Ridge
5
NVIDIA показала процесс распаковки GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
49
Microsoft подтвердила характеристики Xbox Series X: GPU с архитектурой RDNA 2, аппаратная поддержка трассировки лучей, обратная совместимость и производительность 12 TFLOPS
27
По данным Mindfactory GeForce RTX 2070 SUPER вдвое популярнее AMD Radeon 5700 XT
25
AMD начала продавать процессор Ryzen 3 2300X
7
Спецификации материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии для процессоров 10-го поколения (Comet Lake-S) появились в сети
47
По данным Mindfactory Ryzen 5 3600 превосходит по продажам ближайшего конкурента почти в 13 раз
15
Новая версия графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project выйдет в следующем месяце
9
LG Q51 представлен официально: Helio P22, NFC и Android 10 за 260 долларов
3

Популярные статьи

Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии
192
Тестирование процессора AMD Ryzen 7 3700Х в актуальных играх
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
35
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
19
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
12
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
57
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
5

Сейчас обсуждают

D3m0n
11:27
Возможно, даже ногами.
Процессоры AMD теснят продукцию Intel на рынке Бразилии
Дмитрий
11:25
9900 слишком печка
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
Elias Moses
11:21
лучший разгон у 2060
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
OgoGoLog
11:17
В холодные, безлюдные зимы надо чем-то греться.
Аналитики считают, что из-за вспышки коронавируса люди станут покупать меньше видеокарт
Сильвестр с талоном
11:13
Мимо.. это к АМД, вы же меняете процы аки перчатки, главное - сокет один.. Ахаха)
Спецификации материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии для процессоров 10-го поколения (Comet Lake-S) появились в сети
IS6
11:12
а у тебя диагноз с первого взгляда и не определишь, то ли шиза, то ли просто долбоебизм... кукарекать что-либо про "диагноз" человека на основании его выбора процессора-видеокарты-матплаты - дно.
Спецификации материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии для процессоров 10-го поколения (Comet Lake-S) появились в сети
Сильвестр с талоном
11:12
Гнуcмас - это жаргонное слово (Samsung при прочтении наоборот), так что мимо...
Спецификации материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии для процессоров 10-го поколения (Comet Lake-S) появились в сети
Rocknrostov
11:11
причем эти люди, тратят время - создают аккаунты, возможно кто-то даже по несколько. Вот им делать нефиг)
10-нм настольные процессоры Intel могут задержаться до 2023 года – AMD переходит на 5-нм в 2021 году
Beta Version
11:09
Сегодня мне привезут R5-3600 и RX 5600 XT. Go go, AMD!
Процессоры AMD теснят продукцию Intel на рынке Бразилии
Сильвестр с талоном
11:08
"сыкономленное...")))
Аналитики считают, что из-за вспышки коронавируса люди станут покупать меньше видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем