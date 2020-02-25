Проблемы с производством базовых компонентов приведут к удорожанию всей электроники
При обсуждении электроники в целом и видеокарт, материнских плат и процессоров в частности, обычно ведут речь про кристалл процессора, микросхемы памяти, чипсета и прочие крупные и дорогие элементы. При этом электронная обвязка основных элементов отходит на второй план. Но, похоже, в ближайшее время разговоров о ней станет значительно больше.
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Тайваньский интернет-ресурс DigiTimes сообщает, что производители базовых электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, варисторы, диоды, дроссели и прочих, испытывают серьёзные трудности. Из-за вспышки коронавируса в Китае оказались нарушены цепочки поставок сырья, резко возник дефицит рабочей силы, который сложно устранить из-за карантинных мероприятий. Как следствие, по цепочке оказались втянуты в воронку дефицита японские и корейские производители.
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Проблема может оказаться гораздо серьёзней банального подорожания итоговой продукции, из-за дефицита базовых компонентов могут быть уменьшены сами партии, что лишь подстегнёт рост ценников уже на прилавках. Ко всему этому добавиться ситуация с вирусом в Южной Корее, где на заводах Samsung и SK Hynix вводятся карантинные меры, что непременно скажется на ценах на память NAND и DRAM, значительная часть которой производится всего на нескольких предприятиях этих производителей.
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