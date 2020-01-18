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ASUS оснастила свои модели RX 5600 XT мощнейшими системами охлаждения с 3 вентиляторами

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В преддверии выхода новинки Radeon RX 5600 XT компания ASUS представила две нереференсных модели на базе данного чипа: ROG STRIX GAMING и TUF X3 GAMING.

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Обе видеокарты обладают заводским разгоном до 1640 МГц, однако, в свете последних событий, после решения AMD выпустить новый vBIOS, увеличивающий штатные частоты, это значение может уже больше увеличиться. Что касается питания и возможностей для дальнейшего разгона, то с этим всё хорошо: ASUS TUF X3 оснащена 8-пиновым разъёмом питания, а ROG STRIX двумя - на 8 и 6 контактов. Нехватки электроэнергии у видеокарт не будет, так что разгон ограничат только возможности чипа.

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Характерной чертой обеих моделей являются массивные системы охлаждения с 3 вентиляторами. СО занимают в высоту 2,7 слота, длина TUF X3 составляет 283 мм, а ROG STRIX - 304 мм. Пучок тепловых трубок проходит через массивное медное основание, контактирующее с кремнием. На обратной стороне плат установлены массивные укрепляющие пластины. В целом каких-то заметных отличий от аналогичных моделей СО на прочих видеокартах ASUS не замечено.

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Официальная дата выхода Radeon RX 5600 XT - 21 января, можно ожидать, что видеокарты ASUS будет доступны с самого начала продаж, их обзоры появятся если не прямо на старте, то спустя считанные дни. Цена новинок неизвестна, но не стоит рассчитывать, что она будет равна или немного выше рекомендованной, ведь перед нами старшие модели в своей линейке и очень продвинутым охлаждением.

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MriS
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