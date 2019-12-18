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Пока мир сотрясают тектонические волны споров о том, пора ли переходить на Windows 10, или сидеть дальше на семёрке, где-то в стороне с ними мирно соседствуют любители старых добрых решений, проверенных временем. Одним из них, похоже, является и Президент Российской Федерации - Владимир Владимирович Путин.

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Пользователи сети обратили внимание на фото из рабочего кабинета Президента с официального сайта, где в кадр попадает изображение на мониторе, и узнали до боли знакомые очертания рабочего стола Windows XP.

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Как же вышло, что глава энергетической сверхдержавы вынужден пользоваться устаревшей операционной системой?

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На самом деле всё просто: только эту версию Windows одобряет для использования ФСБ. Не секрет, что уже в седьмой версии в системе начали появляться модули слежения за пользователем. Хотя компания Microsoft и утверждает, что всё делается ради безопасности самих пользователей, не все верят ей на слово. Поскольку Президент должен ежедневно работать с большим количеством совершенно секретной информации, любые утечки недопустимы. Печально, что отечественные разработки на базе ядра Linux, в том числе операционные системы для компьютеров на базе процессоров Байкал и Эльбрус, сертификации безопасности ФСБ пока не имеют.

Что же, возможно этот факт станет сильным аргументом в спорах о том, какая версия Windows лучше.