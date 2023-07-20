Его заменит Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На протяжение последней недели в южноафриканских изданиях только и описывали различные варианты посещения российским президентом Владимиром Путиным саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Вице-президент стран выразил надежду, что Путин всё же не приедет на саммит, ведь тогда им придётся исполнять решение Римского статута, что южноафриканский президент приравнял к объявлению войны России.

Как заявили в офисе президента ЮАР, по взаимной договорённости Путин всё же откажется от личного визита на саммит БРИКС из-за обязательств местных властей арестовать его. Российскую сторону на саммите будет представлять Министр иностранных дел России Сергей Лавров, что также допускали как один из вероятных исходов.

реклама

Оппозиционные силы страны неоднократно напоминали южноафриканскому правительству о обязательствах, наложенных Римским статутом, призывая исполнить их при первой же возможности.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

nullСтоит отметить, что это первый саммит БРИКС за последние года в очном формате. Встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики происходила в онлайн-формате на фоне пандемии COVID-19.