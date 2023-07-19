Российский президент вскоре может посетить страну.

Не так давно южноафриканские средства массовой информации писали о том, что российский президент Владимир Путин может посетить саммит БРИКС, проходящий в Южно-Африканской Республике, несмотря на ордер на его арест. Позже Вице-президент страны выразил надежду, что Путин всё же не приедет на саммит в Африку, а его проведут в заочном формате или делегатов примет Китай.

Как пишет издание News24, оппозиционная партия действующему правительству страны «Демократический альянс» подала исковое заявление в Верховный суд Гаутенга с требованием южноафриканским властям исполнить обязательства Римского статута, вручив Путину ордер на его арест.

реклама

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, давая письменные показания, заявил, что такое решение было бы «безрасудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, по объявлению войны России путём ареста президента Путина»

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

nullОн добавил, что президент страны имеет обязательства по защите национального суверенитета, мира и безопасности, поэтому он не может идти на такие риски.