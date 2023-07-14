Предполагалось, что российский президент мог посетить его в онлайн-формате.

После выписанного Международным уголовным судом ордера на имя Владимира Путина встал вопрос того, как российский президент будет посещать международные саммиты, проходящие в государствах, признавших компетенцию Гааги. Одной из таких международных встреч оказался саммит БРИКС, проходящий в Южноафриканской Республики(ЮАР)

Предполагалось, что Путин может посетить его в онлайн-формате. Хотя российский президент не дружит с компьютерами, ему уже приходилось выходить на онлайн-связь во время пандемии COVID-19.

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Южноафриканское издание Eyewitness News цитирует президента ЮАР Сирила Рамафоса, который заявил, что все участники саммита БРИКС посетят мероприятие, причём лично и включая Путина: «Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом – нет. Он будет лицом к лицу, глаза в глаза»

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Каким образом африканское государство обойдёт требование по предъявлению ордера на арест российскому президенту - непонятно. Возможно, что южноафриканское правительство пойдёт на очередное нарушение международных обязательств, отказавшись выдавать российского президента Гааге.