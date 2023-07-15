Страна не хочет нарушать свои обязательства перед Гаагой.

Вчера была информация от южноафриканского издания Eyewitness News, что представители всех пяти стран БРИКС посетят саммит очно, в том числе российский президент Владимир Путин. Сейчас же в правительстве страны ищут способ избежать ответственности за невыполнение обязательств Римского статута.

Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле в интервью изданию Mail & Guardian выразил надежду, что российский президент всё же не приедет на саммит. Связано это как раз таки с ордером Международного уголовного суда на его арест, который южноафриканские власти обязаны исполнить.

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России был предложен вариант с заменой Путина другим чиновников, например Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако, по данным издания, российское правительство дало отказ на такое предложение. Есть и два других варианта: всё же организовать встречу онлайн или перенести её в Китай, который не признаёт компетенцию Гааги.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что вопрос участия Путина в саммите находится на этапе обсуждения и формат пока не определён.