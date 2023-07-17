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Возможный кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о своих возможностях положить конец боевым действиям на украинских территориях всего за сутки, но не озвучивал конкретного плана действия.
Политик объяснил каким образом собирается остановить затяжной военный конфликт. Он свяжется с украинским президентом Владимиром Зеленским, сказав ему: «Довольно, тебе нужно заключить сделку», а из рычагов давления у американцев может быть лишь одно - прекращение военных поставок.
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В то же время Трамп свяжется с российским президентом Владимиром Путиным, которому поставит ультиматум: «Если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придётся».
Таким образом он рассчитывает, что всего за сутки сможет уговорить стороны найти мирное соглашение, иначе отказавшемуся не понравятся последствия на фронте.
Ранее Дональд Трамп говорил, что не исключает необходимость Украине пойти на территориальные уступки перед Россией, чтобы положить конец боевым действиям.