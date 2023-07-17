Зеленскому он пригрозит прекращение поставок, а Путину их наращиванием в разы.

Возможный кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о своих возможностях положить конец боевым действиям на украинских территориях всего за сутки, но не озвучивал конкретного плана действия.

Политик объяснил каким образом собирается остановить затяжной военный конфликт. Он свяжется с украинским президентом Владимиром Зеленским, сказав ему: «Довольно, тебе нужно заключить сделку», а из рычагов давления у американцев может быть лишь одно - прекращение военных поставок.

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В то же время Трамп свяжется с российским президентом Владимиром Путиным, которому поставит ультиматум: «Если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придётся».

Таким образом он рассчитывает, что всего за сутки сможет уговорить стороны найти мирное соглашение, иначе отказавшемуся не понравятся последствия на фронте.

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Ранее Дональд Трамп говорил, что не исключает необходимость Украине пойти на территориальные уступки перед Россией, чтобы положить конец боевым действиям.