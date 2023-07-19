Глава Генштаба США оценил расходы на наращивание украинской мощи в небе.

Глава Объединённого комитета начальников Соединённых Штатов Америки генерал Марк Милли на пресс-конференции рассказал об условиях достижения паритета между Украиной и Россией в воздушном пространстве.

По словам американского генерала, чтобы добиться превосходства или хотя бы равных возможностей в авиации с Россией для Украины, необходимо огромное количество самолётов, денег и времени. Он объяснил это просто: десять истребителей F-16 - 2 миллиарда долларов, у россиян - сотни истребителей четвёртого и пятого поколения.

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Марк Милли сразу же изменил акцент внимания с неба на сушу, где отметил, что главной проблемой украинской армии является не урон от российской авиации, а минные поля, по которым не может прорываться украинская бронетехника. Он утверждает, что украинцы просят сосредоточиться на обслуживании противовоздушной обороны, снабжении артиллерией малой и большой дальности, инженерным оборудованием, а уже потом на авиации.

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nullПроще говоря, американцам влетит в копеечку новый авиапарк для Военно-воздушных сил Украины, поэтому думать о нём пока что рано.