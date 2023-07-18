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Постоянный представитель украинского президента в Крыму Тамила Ташева рассказала о планах выдворить из Крымского полуострова до 800 тысяч россиян, если Украина сможет вернуть контроль над территорией. Помимо этого привлекут к ответственности порядка 10 тысяч украинцев, сотрудничавших с российскими властями в момент аннексии Крыма.
По оценкам украинских властей, на полуострове имеется от 500 тысяч до 800 тысяч россиян, которые «незаконно» переехали в Крым и должны быть высланы. Украинская чиновница отметила, что это непростой процесс и под него уже разрабатывается правовая база.
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Ранее Тамила Ташева заявила о намерениях украинского правительства наладить производство медицинского каннабиса в Крыму, если полуостров удастся вернуть. Потребность в выращивании конопли имеется как для экспорта товара, так и для удовлетворения внутреннего потребителя, ведь вскоре в Украине могут легализовать каннабис в медицинских целях.
Недавно Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный дал обещание вернуть Крым даже если против этой задумки будет запад.