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Залужный дал обещание вернуть Крым даже если запад будет против
Он считает, что эту проблему должны решать украинцы.

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что необходимость уничтожать противника на его территории неоспорима, а если западные союзники опасаются поставлять украинской армии дальнобойное оружие, будет найден другой способ сделать это.

Давая интервью изданию The Washington Post, Залужный твёрдо заявил, что как только у него появятся средства для возвращения контроля над Крымом, он обязательно что-то сделает, отказавшись прислушиваться мнения западных стран: «Мне наплевать, меня никто не остановит»

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Он также не собирается спрашивать разрешение у союзников для нанесения ударов по российским территориям, которые выполняются с целью вернуть свои территории и своих людей. Главком украинской армии считает проблему сугубо украинской, а её решение проблемой Украины.

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На текущий момент в ходе украинского контрнаступления нет никаких сигналов по возможному возвращению украинцами своих территорий, тем более контроля над Крымским полуостровом. Тем не менее, Залужный уже заранее предупредил, что вернёт полуостров вопреки мнению запада.

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#украина #залужный
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