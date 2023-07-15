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Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что после возвращения украинской армией контроля над Крымским полуостровом, в планах наладить там выращивание медицинского каннабиса, который вскоре может быть легализован Верховной радой Украины.
По словам чиновницы, эти планы ещё год назад были заложены в стратегию экономического развития Крыма. Выращенные вещества должны быть направлены для удовлетворения потребностей местного рынка и экспорта за его пределами.
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На текущий момент соответствующая стратегия экономического восстановления Крымского полуострова находится на доработке и стадии рассмотрения её украинскими депутатами.
Стоит отметить, что в Украине сейчас проходит рассмотрение законопроекта по легализации оборота каннабиса в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Законопроект уже одобрили в первом чтении, где 268 украинских депутатов его поддержали.