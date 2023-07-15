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Постпред президента Украины заявила о планах выращивать каннабис в Крыму после его возвращения
Она отметила, что это было заложено в стратегии экономического восстановления Крыма.

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Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что после возвращения украинской армией контроля над Крымским полуостровом, в планах наладить там выращивание медицинского каннабиса, который вскоре может быть легализован Верховной радой Украины.

По словам чиновницы, эти планы ещё год назад были заложены в стратегию экономического развития Крыма. Выращенные вещества должны быть направлены для удовлетворения потребностей местного рынка и экспорта за его пределами.

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На текущий момент соответствующая стратегия экономического восстановления Крымского полуострова находится на доработке и стадии рассмотрения её украинскими депутатами.

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Стоит отметить, что в Украине сейчас проходит рассмотрение законопроекта по легализации оборота каннабиса в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Законопроект уже одобрили в первом чтении, где 268 украинских депутатов его поддержали.

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#украина #крым
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Байден посоветовал Пригожину тщательно проверять свою еду намекая на возможность попытки отравления
Алексей Ассапов
00:50
Никуда рашка наступать не будет. Эта байка для не умных. Нет не сил. Ни средств. Ни желания. Так как позиции в начале войны были идеальный. Сейчас это это только вся страна пойдет. А этого не будет.
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FelsheR-BAN100902
00:44
Зачем в Крыму? Сразу в раде и выращивали бы.
Постпред президента Украины заявила о планах выращивать каннабис в Крыму после его возвращения
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00:35
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