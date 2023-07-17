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Несколько дней назад была информация от издания Politico о том, что Соединённые Штаты Америки блокируют обучение украинских пилотов в Европе на истребителях F-16, не давая соответствующее разрешение и не содействуя в материально-техническом плане.
Как итог, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию CNN заявил, что Джо Байден всё же дал «зелёный свет» на обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 в Европе. Он добавил, что американцы предоставляют все необходимые инструменты для начала обучения.
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Тем не менее, это не особо ускорит старт обучения украинских пилотов, ведь проблема была не в штатах. Как объясняет Салливан, европейских союзников необходимо ещё несколько недель для организации обучения. В то же время штаты теперь не будут причиной задержки обучения украинских пилотов, ведь фактически дали добро на все действия.
Скорее всего, обучение начнётся уже в августе на тренировочном полигоне в Дании. Великобритания также планирует обучить до 20 украинских пилотов эксплуатации Eurofighter Typhoon.