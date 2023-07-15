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Издание Politico, ссылаясь на свои источники, пишет, что европейские страны ждут официального одобрения от Соединённых Штатов Америки программы обучения украинских пилотов по эксплуатации американских истребителей F-16.
Обучение не могут запустить, Пока Государственный департамент страны не подпишет запрос на передачу руководств по эксплуатации, других материалов и авиасимуляторов. Представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн подчеркнул, что запрос находится на этапе рассмотрения.
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Один из помощников Министра обороны Соединённых Штатов Америки Уильям Лапланте, ответственный за закупки и снабжение, сообщил изданию, что штаты должны убедиться в лингвистическом переводе всех технических руководств, а также готовности других технических данных и документов.
Американский чиновник не видит ничего удивительного, что процесс передачи «чувствительных оружейных технологий», особенно такого передового уровня, требует определённого времени.
Запросы европейцев находятся на рассмотрение уже несколько недель.