Предполагается, что упавший в городе, где располагается АЭС, украинский беспилотник, мог быть специально туда отправлен.

Два дня назад губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотный летательный аппарат украинской армии упал в городе Курчатов, где находится Курская атомная электростанция. Тогда сообщалось об отсутствии пострадавших, однако был повреждён фасад и остекление многоквартирного дома.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об осуждении «злонамеренных планов Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций», призвав международное сообщество, в том числе Международное агентство по атомной энергии и Организацию Объединённых Наций, обратить на ситуацию пристальное внимание.

реклама

Захарова добавила, что с большой вероятностью целью украинского беспилотника была как раз таки Курская АЭС.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Ранее была новость о том, что украинская армия нанесла удар западными ракетами в 70 километрах от Смоленской АЭС. Тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил «бить» по атомным объектам в Украине, если факт попытки нападения на российскую атомную электростанцию подтвердится.