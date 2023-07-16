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Два дня назад губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотный летательный аппарат украинской армии упал в городе Курчатов, где находится Курская атомная электростанция. Тогда сообщалось об отсутствии пострадавших, однако был повреждён фасад и остекление многоквартирного дома.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об осуждении «злонамеренных планов Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций», призвав международное сообщество, в том числе Международное агентство по атомной энергии и Организацию Объединённых Наций, обратить на ситуацию пристальное внимание.
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Захарова добавила, что с большой вероятностью целью украинского беспилотника была как раз таки Курская АЭС.
Ранее была новость о том, что украинская армия нанесла удар западными ракетами в 70 километрах от Смоленской АЭС. Тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил «бить» по атомным объектам в Украине, если факт попытки нападения на российскую атомную электростанцию подтвердится.