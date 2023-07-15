Своим решением Байден усилил Восточный фланг.

Два дня назад Указом президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена в рамках поддержки Европейского командования Вооружённых сил США было мобилизовано три тысячи резервистов, которые были отправлены на Восточный фланг североатлантического альянса для усиления позиций в рамках операции «Атлантическая решимость»

Кеннеди-младший отреагировал на действия американское президента, утверждая, что мобилизация резервистов американской армии для укрепления позиций НАТО по сути является подготовкой к войне, конкретно наземной войне с Россией. Об этом политик написал в своём Twitter.

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Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию с мобилизацией резервных сил, заявив, что таким образом Байден подталкивает штаты к третьей мировой войне.

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Стоит отметить, что Трамп и Кеннеди-младший являются сторонниками завершения боевых действия путём переговоров, даже если это произойдёт на российских условиях. По этой причине любые шаги по противодействию России они оценивают как эскалацию конфликта.