Союзники рассчитывали услышать благодарность за помощь, а получили критику за её недостаточность.

Ещё до саммита НАТО в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече стран-участников североатлантического альянса никто не собирается рассматривать временные рамки вступления украинского государства в военный блок. Тем не менее, уже после начала саммита украинский президент раскритиковал НАТО за неопределённость касаемо членства Украины в военном блоке, что он назвал проявлением слабости.

Как пишет издание The Washington Post, в Белом доме пришли в гнев после заявлений Зеленского. Украинские союзники рассчитывали, что проделанная ими работа будет оценена украинцами и они отблагодарят за это, а по итогу услышали лишь критику за недостаточную поддержку.

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Издание предполагает, что Владимир Зеленский лишь использовал одну из тактик ведения переговоров, пытаясь оказать максимальное давление на НАТО. Таким образом украинский президент демонстрирует жёсткую политику как по отношению к североатлантическому альянсу, оставаясь недовольным из-за недостигнутых целей, так и показывает украинскому народу готовность жёстко идти до конца.