Он считает, что это мотивирует Россию вести бои дальше.

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост, где раскритиковал НАТО за их высказывания в начале саммита в Вильнюсе. Он подчеркнул, что благодарен всем союзникам, но Украина тоже заслуживает уважения к себе.

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Украинский президент недоволен тем, что вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО, обсуждаются без представителей от украинского государства. Он сделал акцент на том, что речь даже не о членстве, а обычной приглашении страны. Зеленский возмущён наличием каких-то внезапных «условий», о которых не было слышно раньше.

Он считает, что это говорит только об одном: НАТО не готово ни пригласить Украину, ни сделать её членом военного блока. По мнению Владимира Зеленского, сложившаяся ситуация мотивирует Россию продолжать боевые действия, чтобы украинское правительство начало «торговаться» с россиянами по поводу их планов вступления в североатлантический альянс.

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Также была информация от пресс-секретаря украинского президента, что он не будет сегодня выступать на саммите североатлантического альянса, хотя выступление было запланировано на 11 июля в 18:00.