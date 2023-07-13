Украинцы получили определённые гарантии безопасности.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе стало понятно, что украинскому правительству не будут обещать как членство в североатлантическом альянсе, так и давать конкретные указания по его получению. Даже по окончанию боевых действий Украина не сможет мгновенно присоединится к военному блоку.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита в Вильнюсе важным успехом, так как на нём удалось обеспечить согласование гарантий украинской безопасности от «Большой семёрки»

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Украинский президент выразил благодарность за предоставленный пакет гарантий безопасности, сообщив, что это открывает для Украины совершенно новые возможности безопасности.

Принятая декларация о гарантиях безопасности от G7 по сути является похожей на ту, что была принята в 2008 году. Основной упор взят на долгосрочную и многогранную военную поддержку страны в обмен на проведение реформ в украинской армии.

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Украинское правительство официально отозвалось положительно о «зонтике безопасности», хотя по сути документ не предоставит стране особой поддержки, лишь гарантировав военные поставки, обучение личного состава, предоставление разведывательных данных на случай конфликта - то, что происходит сейчас.