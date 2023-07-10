Недавно Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бернс выступил с речью, где заявил о возможностях Китая изменить мировой порядок и возросшей конкуренцией, с которой американцы уже давно не сталкивались.
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Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN рассказал, что не видит со стороны Китая стремления к войне со штатами, а также их амбиций по расширению своей территории. Более того, он допускает между Вашингтоном и Пекином обоюдно полезные рабочие отношения. По мнению Байдена, есть способ разрешить возникшие сложности в отношениях между странами, установив рабочие отношения с Китаем, которые принесут пользу обеим сторонам.
Джо Байден также уверен, что китайский лидер Си Цзиньпин будет стараться вывести свою страну в мировые лидеры в экономической и военной сфере, потеснив американцев.
Ранее американский президент в ходе своего выступления заявил, что Цзиньпин очень сильно расстроился из-за сбития китайского аэростата Военно-воздушными силами Соединённых Штатов Америки. Он отмечает, что китайский лидер не знал о пересечении американского воздушного пространства китайским воздушным шаром.