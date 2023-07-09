Он считает, что Пекин обладает всё большей экономической, военной и технологической мощью

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

На ежегодной лекции Фонда Дитчли(Оксфордшир, Англия) Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бернс сообщил, что его страна видит вызов в стратегической конкуренцию со стороны Китая. Он считает, что китайское государство способно изменить существующий мировой порядок.

реклама

По словам главы американской внешней разведки, Пекин обладает всё больше экономической, военной и технологической мощью, а китайский лидер Си Цзиньпин берёт свой третий срок с большей властью, чем любой другой глава Китайской Народной Республики со времён её основания Мао Цзедуном.

Уильям Бёрнс утверждает, что Пекин является главным соперником в геополитике для штатов и его ведомство создало отдельное подразделение, ориентированное на Китай. В то же время Россию он назвал главным конкурентом в стратегическом плане.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Директор разведки видит сложность в цели американский властей по сохранению «более свободного, открытого и безопасного мира», успех в реализации которой зависит от способности штатов ориентироваться на мир с тремя отличительными способностями:

имеющимися конкурентами, которых не было раньше; климатическими проблемами, стихийными бедствиями и такими событиями, как пандемия COVID-19 и другое, с чем ни одно государство справиться не сможет; технологической революцией с возможностями и рисками, которых мир пока ещё не осознал полностью.