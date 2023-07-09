На ежегодной лекции Фонда Дитчли(Оксфордшир, Англия) Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бернс сообщил, что его страна видит вызов в стратегической конкуренцию со стороны Китая. Он считает, что китайское государство способно изменить существующий мировой порядок.
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По словам главы американской внешней разведки, Пекин обладает всё больше экономической, военной и технологической мощью, а китайский лидер Си Цзиньпин берёт свой третий срок с большей властью, чем любой другой глава Китайской Народной Республики со времён её основания Мао Цзедуном.
Уильям Бёрнс утверждает, что Пекин является главным соперником в геополитике для штатов и его ведомство создало отдельное подразделение, ориентированное на Китай. В то же время Россию он назвал главным конкурентом в стратегическом плане.
Директор разведки видит сложность в цели американский властей по сохранению «более свободного, открытого и безопасного мира», успех в реализации которой зависит от способности штатов ориентироваться на мир с тремя отличительными способностями:
- имеющимися конкурентами, которых не было раньше;
- климатическими проблемами, стихийными бедствиями и такими событиями, как пандемия COVID-19 и другое, с чем ни одно государство справиться не сможет;
- технологической революцией с возможностями и рисками, которых мир пока ещё не осознал полностью.