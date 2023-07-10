Это лишь плановая ротация войск.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Не так давно была информация о том, что ЧВК «Вагнер» могут потерять свой бизнес в Африке, ведь Центральноафриканская Республика, на которой организация имеет существенную долю дохода, заявила о готовности принять других российских наёмников. Тем не менее, пока что «вагнеровцы» остаются в стране.

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Издание Reuters, ссылаясь на спикера центральноафриканского президента Альберта Ялоке Мокпем, заявило о выводе из страны нескольких сотен наёмников из 1 900 действующих. С 2018 года они помогают действующему правительству удержаться у власти и обеспечить безопасность режима. В обмен на это ЧВК «Вагнер» имеет доступ к золотой шахте и вырубке леса, доходы с выполнения контрактов.

Чиновник из Центральноафриканской Республики сразу обозначил, что речь идёт не про вывод из страны бойцов частной военной компании насовсем, а плановую ротацию войск. То есть на смену уехавших из африканской страны наёмникам придут другие.

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Стоит отметить, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно фактически гарантировал не трогать бизнес ЧВК «Вагнер» в Африке. Он заявил, что заключённые контракты с наёмниками являются делом тех правительств, которые их заключили.