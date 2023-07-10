Не так давно была информация о том, что ЧВК «Вагнер» могут потерять свой бизнес в Африке, ведь Центральноафриканская Республика, на которой организация имеет существенную долю дохода, заявила о готовности принять других российских наёмников. Тем не менее, пока что «вагнеровцы» остаются в стране.
реклама
Издание Reuters, ссылаясь на спикера центральноафриканского президента Альберта Ялоке Мокпем, заявило о выводе из страны нескольких сотен наёмников из 1 900 действующих. С 2018 года они помогают действующему правительству удержаться у власти и обеспечить безопасность режима. В обмен на это ЧВК «Вагнер» имеет доступ к золотой шахте и вырубке леса, доходы с выполнения контрактов.
Чиновник из Центральноафриканской Республики сразу обозначил, что речь идёт не про вывод из страны бойцов частной военной компании насовсем, а плановую ротацию войск. То есть на смену уехавших из африканской страны наёмникам придут другие.
Стоит отметить, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно фактически гарантировал не трогать бизнес ЧВК «Вагнер» в Африке. Он заявил, что заключённые контракты с наёмниками являются делом тех правительств, которые их заключили.