«Вагнеровцы» могут быть заменены другими российскими ЧВК.

Ни для кого не секрет, что ЧВК «Вагнер», ныне фактически высланные из России в Белоруссию, оказывают наёмнические услуги странам африканского континента. Известно о текущем пребывании наёмников в пяти государств Африки:

Судан

Центральноафриканская Республика(ЦАР);

Ливия;

Мали;

Мозамбик

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Помимо этого «вагнеровцы» действовали в семи других африканских странах, где завершили свою работу. Их деятельность, по данным The Economist, напоминает отдельную империю, созданную при помощи российского правительства. Частная военная компания оказывает военные, экономические и политические услуги.

Под военным имеется в виду обеспечение безопасности отдельных лиц, под экономическими обеспечение безопасности горнодобывающей промышленности(добыча алмазов, золота, их транзит), а под политическими помощь в избирательных кампаниях африканских лидеров, например президента ЦАР Фостен-Арканж Туадера, которому наёмники помогали заполучить поддержку на выборах.

Как отмечает издание The Economist, ключевую роль в африканском бизнесе ЧВК «Вагнер» играет как раз таки ЦАР. Однако вскоре наёмники могут быть заменены другими частными военными компаниями.

Советник президента ЦАР, которому «вагнеровцы» помогали на выборах, Фидель Гуанджика заявил, что в стране готовы принять абсолютно любую другую российскую частную военную компанию на замену «Вагнер», чтобы обеспечивать безопасность. В России начисляется порядка пятнадцати частных военных компаний, которые могут захотеть заработать денег за рубежом.

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