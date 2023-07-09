Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что оставлять небо незащищённым в момент прибытия американского президента и лидеров 40 стран - безответственно.

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Уже вскоре, 11 - 12 июля, в столице Литвы Вильнюсе пройдёт саммит НАТО, на фоне которого город превратили в защищённую «крепость» - пишет Reuters. Стоит отметить, что город находится в 151 километрах от границы с Россией и в 32 километрах от границы с Белоруссией.

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Для охраны саммита было дополнительно задействовано около тысячи военнослужащих, а союзники поставили стране современные системы противовоздушной обороны, которые ещё не использовались ни одной страной Прибалтики.

Издание пишет, что Литва получила от Германии 12 передвижных комплексов Patriot, от Испании комплекс противовоздушной обороны NASAMS, а также от Франции самоходные гаубицы Caesar. Франция, Финляндия и Дания разместила в городе военные самолёты и средства борьбы с дронами. Принимаются меры для противодействия любым потенциальным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным атакам.

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что было бы безответственно оставить небо незащищённым в момент прибытия в страну американского президента Джо Байдена и лидеров других 40 стран.