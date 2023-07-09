Их поставят Соединённые Штаты Америки.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Сегодня американские власти подтвердили, что передадут Украине кассетные боеприпасы, которые имеют определённые риски для мирного населения из-за шанса «отказа» суббоеприпаса с возможной его детонацией в будущем. Американский президент Джо Байден назвал это «сложным решением», но вынужденным из-за невозможности поставлять украинской армии артиллерийские снаряды калибра 155-мм.

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Как заявил Министр обороны Украины Алексей Резников, поставленные американцами кассетные боеприпасы не будут применяться для нанесения ударов по российским территориям. Их будут использовать в местах скопления российских военнослужащих.

По словам украинского министра, они будут вести строгий учёт использования нового типа боеприпаса, а Украина отчитается перед партнёрами о использовании снарядов и их эффективности.

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Что насчёт рисков для населения, места, где применялись кассетные боеприпасы, будут приоритетными для разминирования после окончания боевых действий.