Город продолжил подвергаться обстрелам.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

После долгих артиллерийских и ракетных обстрелов российского города Шебекино в Белгородской области, из населённого пункта было эвакуировано население. Однако после того, как темп обстрелов значительно снизился, а в некоторые дни и вовсе было затишье, было принято решение по возвращению населения в город с дальнейшим его восстановлением.

реклама

Как итог, после недавнего ночного обстрела Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о двух выходных для строителей, занимающихся восстановлением города. В то же время возвращение жителей из пунктов временного размещения было приостановлено.

По данным местных властей, пострадавших нет. Украинская армия обстреляла город с помощью ракетной системы залпового огня «Град», один из выпущенных снарядов попал на территорию центрального рынка, также есть возгорания овощной базы и одного автомобиля. Аварийные службы отработали по ситуации.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Российский чиновник добавил, что они будут ориентироваться по оперативной обстановке, исходя из которой будут приниматься последующие решения.