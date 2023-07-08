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Гладков сообщил об отзыве строителей из Шебекино, направленных для восстановления города
Город продолжил подвергаться обстрелам.
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После долгих артиллерийских и ракетных обстрелов российского города Шебекино в Белгородской области, из населённого пункта было эвакуировано население. Однако после того, как темп обстрелов значительно снизился, а в некоторые дни и вовсе было затишье, было принято решение по возвращению населения в город с дальнейшим его восстановлением.

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Как итог, после недавнего ночного обстрела Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о двух выходных для строителей, занимающихся восстановлением города. В то же время возвращение жителей из пунктов временного размещения было приостановлено.

По данным местных властей, пострадавших нет. Украинская армия обстреляла город с помощью ракетной системы залпового огня «Град», один из выпущенных снарядов попал на территорию центрального рынка, также есть возгорания овощной базы и одного автомобиля. Аварийные службы отработали по ситуации.

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Российский чиновник добавил, что они будут ориентироваться по оперативной обстановке, исходя из которой будут приниматься последующие решения.

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#россия #белгородская область #гладков #шебекино
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