Однако только после окончания боевых действий.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Представители Белого дома исключили возможность предоставления Украине членства в НАТО по итогам саммита североатлантического альянса, который пройдёт в Вильнюсе. Было добавлено, что американский президент Джо Байден будет рад встречи украинским президентом Владимиром Зеленским.

реклама

Как позже заявил американский президент, Соединённые Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, но только после окончания боевых действий. Из этого можно сделать вывод, что претендовать на ускоренную процедуру вступления в НАТО украинцы не смогут даже после окончания боевых действий.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский говорил о невозможности вступления Украины в североатлантический альянс на момент, когда идут боевые действий. Однако он хотел получить гарантии, что украинское государство сможет стать полноправным членом НАТО после окончания боевых действий, а не в очередной раз слушать о «политике открытых дверей»

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее была новость о том, что страны-участники НАТО пока не определились, что могут предложить Украине на саммите в Вильнюсе.