Представители Белого дома исключили возможность предоставления Украине членства в НАТО по итогам саммита североатлантического альянса, который пройдёт в Вильнюсе. Было добавлено, что американский президент Джо Байден будет рад встречи украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Как позже заявил американский президент, Соединённые Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, но только после окончания боевых действий. Из этого можно сделать вывод, что претендовать на ускоренную процедуру вступления в НАТО украинцы не смогут даже после окончания боевых действий.
Стоит напомнить, что Владимир Зеленский говорил о невозможности вступления Украины в североатлантический альянс на момент, когда идут боевые действий. Однако он хотел получить гарантии, что украинское государство сможет стать полноправным членом НАТО после окончания боевых действий, а не в очередной раз слушать о «политике открытых дверей»
Ранее была новость о том, что страны-участники НАТО пока не определились, что могут предложить Украине на саммите в Вильнюсе.