Страны не пришли к общему решению.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Представители украинского правительство неоднократно сообщали, что ожидают получить на саммите НАТО в Вильнюсе приглашение в североатлантический альянс, благодаря которому украинцы смогут вступить в военный блок по окончанию боевых действий. Украинский президент Владимир Зеленский уже обозначал, что они не хотят слышать о политике «открытых дверей», а ожидают гарантий членства в североатлантическом альянсе.

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Издание The Washington Post пишет, что страны-участники НАТО не имеют точного понимания, чем смогут порадовать украинцев на предстоящем саммите в Вильнюсе. К тому же Соединённые Штаты Америки, имеющие существенное влияние на принятие решений в военном блоке, в последнее время только и пытаются сбить тему будущего членства Украины на обещания по гарантиям безопасности.

Штаты пытаются предложить украинцам альтернативу в виде пактов по безопасности, избегая вопроса потенциального членства в военном блоке. В подтверждение этому можно вспомнить слова американского президента Джо Байдена, отказавшегося давать Украине какие-либо исключения по вступлению в альянс без плана действий членству, считая, что страна должна соответствовать всем стандартам НАТО.

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Стоит отметить, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке многолетнего пакета военной поддержки, который якобы приблизит страну к вступлению в североатлантический альянс. Он также подтвердил посещение саммита в Вильнюсе Владимиром Зеленским.