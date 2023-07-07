Потенциальный кандидат в Президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Майк Пенс заявил, что если украинцы потерпят поражения, то Россия не остановит свои амбиции и в будущем американцы будут вынуждены воевать с россиянами сами.
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Американский политик недавно посетил Украину, где побывал в Буче, после чего он якобы стал с большей решимостью относится к необходимости поставлять украинской армии вооружение. Пенс является сторонником доктрины Рейгана, которая была направлена на поддержание антикоммунистических и антисоветских настроений в странах третьего мира. В нынешних реалиях это скорее будет звучать так: мы готовы помочь стране, которая борется с нашим врагом на своей земле.
Майк Пенс выразил уверенность, что если бы российскому президенту Владимиру Путину удалось бы захватить Украину целиком, то в ближайшее время российские военные могли бы пересечь границу стран-участников НАТО, из-за чего штатам пришлось бы задействовать свою армию.
Стоит отметить, что Майк Пенс неоднократно выступал с поддержкой в адрес Украины, обещая помогать стране больше, чем это делает сейчас Джо Байден. В то же время Дональд Трамп, состоящий в той же партии и назначивший во время своего срока Вице-президентом как раз таки Пенса, имеет абсолютно противоположную позицию.