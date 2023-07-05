Украинская армия активно обстреливала область.

Ещё в прошлом месяце украинская армия активизировала артиллерийский огонь по Белгородской области, в связи с чем различные объекты инфраструктуры населённых пунктов области были повреждены или вовсе уничтожены.

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По данным Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, основывающегося на предварительных оценках, области необходимо пять миллиардов рублей на восстановление жилищных объектов. Ещё пять миллиардов на восстановление учреждений социальной сферы, а также 10 миллиардов на восстановление предприятий.

Вячеслав Гладков сообщает о разрушении пяти многоквартирных домов, 80 частных домов и повреждении более чем 1 200 домов и квартир, требующих ремонт

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Российский чиновник добавил, что обстановка в городе Шебекино, который больше всего пострадал от украинских обстрелов, стабильная. Гладков утверждает, что в городе наводят порядок: ремонтируют фасады, убирают улицы, латают здания. Количество обстрелов населённого пункта, который принимал на себя по 850 снарядов в день, сейчас снизилось до двух обстрелов.