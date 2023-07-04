Начальник внешней разведки США не так давно посетил Киев.

Не так давно состоялся тайный визит директора Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильяма Бернса в Киев, где он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленский. Тогда же The Washington Post опубликовали статью, основываясь на свои источники, где говорилось о предоставлении американцам плана украинского контрнаступления.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит главы американской службы внешней разведки в украинскую столицу, добавив, что вся его коммуникация с иностранной разведкой всегда должна быть за кулисами. Он крайне удивился, когда в средствах массовой информации начали писать о его тайной встрече с Бернсом.

По словам украинского президента, украинцы не имеют никаких секретов от американской разведки, поддерживают хорошие отношения и сотрудничают межведомственно с американскими службами. Зеленский отметил, что у него также хорошие отношения с Уильямом Бернсом, которого о посвятил о положении дел на фронте и списке того, в чём нуждается украинская армия.

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CNN пишут, что это уже не первый визит главы Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Украину.