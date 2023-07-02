В конце июня стало известно, что в прошлом месяце с неофициальным визитом в Киев приехал Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс, который встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, пишет, что украинское руководство предоставило главе американской службы внешней разведки весь план действий в рамках проходящего контрнаступления. По их расчётам, уже к осени украинская армия вернёт контроль над утраченными территориями, начнёт наступать на Донбассе и подведёт свои артиллерийские системы и ракетные комплексы к административным границам Крыма. Затем украинские власти предложат России пойти на переговоры.
Источники издания сообщают, что украинское правительство выставит российским властям условие, при котором украинская армия не будет вводить войска в Крым. Россия должна будет принять все гарантии безопасности, которые западные страны смогут предоставить Украине, в том числе членство в НАТО.