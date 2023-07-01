В эфире телепрограммы «Человек и закон» считают эффективность «вагнеровцев», как и их успехи в Бахмуте, слишком завышенными.

После взятия ЧВК «Вагнер» Бахмута, на ряде российских телеканалов, в том числе «Первом канале», все говорили о большой важности такого исторического события и абсолютном успехе частной военной компании. Однако после прошедшего вооружённого мятежа наёмников под предводительством Евгения Пригожина, риторика немного изменилась.

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В эфире телепрограммы «Человек и закон» назвали суждения о максимальной эффективности «вагнеровцев» слишком утрированными, сравнив взятие Бахмута наёмниками и Мариуполя российской регулярной армией.

На «Первом канале» рассказали, как российская армия всего за 71 день взяла один из важнейших центров украинской металлургии, из которого все восемь лет делали мощный укрепрайон с неприступной «Азовсталью», а также находился крайне мотивированным батальоном(тогда полком, ныне 3 отдельной штурмовой бригадой) «Азов»

В то же время в эфире утверждают, что «не самый важный с точки зрения всего фронта» Бахмут брался ЧВК «Вагнер» целых 224 дня.

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В конце передачи отметили, что никто не собирается умалять успехи наёмников, которые самоотверженно сражались. И всё же информация о достижениях ЧВК «Вагнер» стала подноситься иначе.