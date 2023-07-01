Он хочет получить чёткий сигнал о будущем страны в североатлантическом альянсе уже на июльской саммите.

Западные чиновники, как и ключевые функционеры НАТО, неоднократно обозначали, что для вступления Украины в североатлантический альянс ей придётся завершить боевые действия, причём закончится всё должно фактической победой страны. Под победой стоит понимать не сохранение территориальной целостности, а действующей власти, западного вектора развития.

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Президент Украины Владимир Зеленский чётко обозначил, что когда ему предлагают пойти на компромиссы для вступления страны в НАТО, а после поднимают тему территориальных компромиссов, он задаётся вопросом: «Не слишком ли много компромиссов для одной страны?»

Украинский президент отметил, что он не собирается идти ни на какие компромиссы с Россией по территориальным границам, требуя их возвращение на момент 1991 года.

Владимир Зеленский также добавил, что на предстоящем июльском саммите НАТО в Вильнюсе он желает получить чёткий сигнал о членстве Украины в НАТО.

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Сегодня Испания стала 21-й страной, которая подписала с Украиной совместную декларацию о будущем украинского государства в североатлантическом альянсе.