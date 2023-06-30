Шведская экоактивистка Грета Тунберг, когда-то прославившаяся своими школьными забастовками по борьбе с экологическими проблемами, по началу не получила существенной поддержки среди общественности, за исключением таких же экоактивистов, однако впоследствии её стали приглашать на встречи международных организаций, вручать награды и даже два раза стала номинантом на Нобелевскую премию.
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Как стало известно, Грета была включена в состав международной рабочей группы по борьбе с экологическими последствиями боевых действия на украинских территориях, в том числе подрыва Каховской гидроэлектростанции. Группа была приглашена на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, который поднял вопрос катастрофических последствий для экологии на фоне происходящих событий.
Грета Тунберг, как и другие приглашённые участники группы, должны осуществить оценку нанесённых боевыми действиями последствий и разработать комплекс мер, как помочь пострадавшим от подрыва Каховской дамбы.Ранее шведская экоактивистка, отреагировав на призыв Зеленского признать Россию виновником экоцида, делала соответствующие заявления на эту тему.