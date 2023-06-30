Возможный кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае своего президентства, он бы сделал всё для урегулирования российско-украинского конфликта. Причём он даже согласен пойти на российские условия.
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По словам Трампа, он хочет, чтобы люди перестали умирать в зоне боевых действий, а между Украиной и Россией наконец состоялись переговоры. Он допускает, что россияне могут забрать большую часть территорий, хотя если и украинцы захотят оставить за собой часть возвращённых территорий, это будет справедливо.
Дональд Трамп назвал основной задачей для штатов как раз таки собрать Россию и Украину вместе для диалога, при посредничестве американского правительства. Основной проблемой для этого он видит отсутствие реального переговорщика.
В Украине неоднократно заявляли, что страна не откажется от своих территориальных претензий на границы 1991 года и не пойдёт ни на один возможный сценарий заморозки боевых действий, опасаясь, что в будущем они все равно повторятся.