Западные чиновники, в том числе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, неоднократно обозначали, что для вступления в североатлантический альянс Украине необходимо завершение боевых действий. Причём произойти это должно не на российских условиях, иначе весь смысл евроатлантической интеграции для украинского государства теряется.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного выступления перед депутатами украинского парламента заявил, что украинцы сами будут решать, в какие военные блоки и союзы им вступать. Что насчёт НАТО, тут украинский президент считает, что в североатлантическом альянсе сами должны просить Украину о вступлении. Впрочем, если бы в альянсе рассматривали Украину как потенциального члена военного блока, то им стать она могла ещё в 2007 году.
Зеленский подчеркнул, что не согласится ни на один исход с заморозкой конфликта. Он также видит возможности для Грузии и Молдавии начать возвращать свои территории, пока Россия сконцентрирована на боевых действиях с Украиной.