Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Со вчера бойцы ЧВК «Вагнер» начали вести движение вооружённых наёмников по российским территориям, преимущественно в восточной части страны. Их целью было выйти на диалог с российским военным руководством, в частности Министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Пригожин не приблизился к своей цели, поэтому стал дальше продвигать свои войска, а российские власти блокировать его медиа-ресурсы.

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Сообщается, что в течение всего дня длились переговоры между белорусским президентом Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожины с уведомления российского президента Владимира Путина . Как итог, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения наёмников по российским территориям, чтобы снять напряжение с ситуации.

Евгений Пригожин заявил, что сейчас наступил момент, когда может пролиться кровь с одной из сторон, поэтому, осознавая всю ответственность, частная военная компания уходит обратно в свои полевые лагеря согласно плану. Он добавил, что всё это было реакцией на желание властей расформировать частное военное формирование.

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На текущий момент есть информация, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны военной техники с личным составом.