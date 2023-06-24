Со вчера бойцы ЧВК «Вагнер» начали вести движение вооружённых наёмников по российским территориям, преимущественно в восточной части страны. Их целью было выйти на диалог с российским военным руководством, в частности Министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Пригожин не приблизился к своей цели, поэтому стал дальше продвигать свои войска, а российские власти блокировать его медиа-ресурсы.
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Сообщается, что в течение всего дня длились переговоры между белорусским президентом Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожины с уведомления российского президента Владимира Путина . Как итог, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения наёмников по российским территориям, чтобы снять напряжение с ситуации.
Евгений Пригожин заявил, что сейчас наступил момент, когда может пролиться кровь с одной из сторон, поэтому, осознавая всю ответственность, частная военная компания уходит обратно в свои полевые лагеря согласно плану. Он добавил, что всё это было реакцией на желание властей расформировать частное военное формирование.
На текущий момент есть информация, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны военной техники с личным составом.