Ещё с октября прошлого года появилась информация о возможном строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci турецкой компанией Baykar. В феврале между Украиной и Турцией было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
реклама
Позже украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о покупке турецкой компанией земельного участка на украинских территориях под строительство завода, а также регистрации юридического лица в стране.
Генеральный директор Baykar Халюк Байрактар заявил, что их компании удалось получить разрешение от турецкого правительства на строительство своего завода в Украине. Рассчитывается, что завод будет построен уже к 2025 году и тогда уже приступит к производству турецких беспилотников.
Сейчас идут подготовительные работы для этапа строительства завода. На июль этого года планируется электрификация завода. Общая сумма привлечённых инвестиций составляет 95,5 миллионов долларов.