Общая сумма привлечённых инвестиций составляет 95,5 миллионов долларов.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Ещё с октября прошлого года появилась информация о возможном строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci турецкой компанией Baykar. В феврале между Украиной и Турцией было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

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Позже украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о покупке турецкой компанией земельного участка на украинских территориях под строительство завода, а также регистрации юридического лица в стране.

Генеральный директор Baykar Халюк Байрактар заявил, что их компании удалось получить разрешение от турецкого правительства на строительство своего завода в Украине. Рассчитывается, что завод будет построен уже к 2025 году и тогда уже приступит к производству турецких беспилотников.

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Сейчас идут подготовительные работы для этапа строительства завода. На июль этого года планируется электрификация завода. Общая сумма привлечённых инвестиций составляет 95,5 миллионов долларов.