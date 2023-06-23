Но вряд ли их всё же поставят.

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Издание Reuters, ссылаясь на заявление заместителя помощника Министра обороны Соединённых Штатов Америки по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер, утверждает, что в Пентагоне в целом поддерживают идею по предоставлению Украине кассетных боеприпасов.

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Военные аналитики из Пентагона придерживаются мнению, что усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения(DPICM, кассетные боеприпасы) могли бы быть полезными в руках украинских военных, особенно против окопных российских позиций.

Однако просто так поставить Украине кассетные боеприпасы не получится. Связано это во-первых с тем, что Конгресс страны установил ограничение на экспорт подобных снарядов, а во-вторых в североатлантическом альянсе пока что не сформировалось единое мнение по данному вопросу.

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Стоит отметить, что использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, принятой в 2008 году. Её утвердили более 120 государств, в том числе страны-участники НАТО. Однако ни Россия, ни Соединённые Штаты Америки и даже Украина, не подписали международный документ.