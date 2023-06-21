Средства возьмут за счёт стран-участников.

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Издание Bloomberg пишет, что в Европейском союзе активно работают над предоставлением Украине 50 миллиардов евро, которые должны быть потрачены на покрытие основных функций государства: выплата зарплат, пенсий, пособий, а также восстановление подвергнутых обстрелам инфраструктурных объектов.

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Предполагается, что новый пакет финансовой помощи, в отличие от прошлых, где деньги брались за счёт кредитования, должен состоять из добровольных взносов европейских государств, состоящих в Европейском союзе. Этим вопросом уже заняты в Европейской комиссии.

Такая «благотворительность» со стороны Европейского союза имеет свои условия. Украина должна будет продолжить выполнять европейские реформы, в особенности те, которые направлены на противодействие коррупции.

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В общей сумме Европейский союз предоставил Украине финансовую помощь, общая сумма которой превышает 67 миллиардов евро. Таким образом, предстоящий пакет для поддержки страны лишь немного меньше общей суммы, выделенной украинскому правительству для восстановления государственных функций.