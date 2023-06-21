Издание Reuters, задавшее вопросы заместителю министра стратегических отраслей Украины Сергея Боева в кулуарах Парижского авиасалона, рассказало о желаниях Киева построить военно-промышленный комплекс за счёт западных компаний, расположив их у себя в стране.
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Журналисты издания отмечают, что таким образом украинское правительство могло бы удовлетворить собственные потребности в вооружении, обеспечив более быстрый доступ к их закупке с заводов, так и создать рабочие места для украинцев. Украинский министр считает, что иностранные партнёры, приезжающие со своим бизнесом в Украине, делают страну «частью системы безопасности свободного мира»
На текущий момент идут переговоры с рядом производителей беспилотников, которым предлагаю помощь в организации своего бизнеса на украинских территориях.
Стоит напомнить, что немецкий концерн Rheinmetall, специализирующейся на производстве и ремонте бронетехники, сообщал о готовности начать строительства своего завода в Украине уже этим летом. Позже Дмитрий Медведев намекнул на возможное уничтожение завода, если такой будет построен.