Там будут ремонтировать и производить бронетехнику, в частности танки.

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Не так давно Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall, специализирующегося на производстве вооружения, Армин Паппергер заявил, что их компания планирует расширяться и хочет построить завод в Украине. Он должен будет ремонтировать и производить иностранную бронетехнику, в частности танки Leopard.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своём Twitter аккаунте, что руководство немецкого концерна подтвердило строительство завода на украинских территориях, поэтому он попросил их выдать координаты будущей работы, тем самым намекнув на возможное уничтожение нового завода.

Известно, что компания Rheinmetall планирует строить завод при содействии украинского государственного концерна «Укроборонпром», причём делить акции они будут в пользу немецкого концерна(51%), когда украинский получит всего 49%

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Доходы компании продолжают расти, оно и понятно, ведь в военное время их услугами пользуются как никогда. За первый квартал компания вывела свой доход на уровень 1,4 миллиарда евро.



