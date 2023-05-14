Делает это он при партнёрстве «Укроборонпром»

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Руководство Rheinmetall сообщает, что уже этим летом немецкий концерн откроет новый оружейный завод в Украине. Делать это он будет при партнёрстве объединения предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса «Укроборонпром», которое получит только 49% акций, то есть право на принятие решений остаётся за немцами.

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Изначальной специализацией оружейного завода будет ремонт военной техники, которую поставило немецкое правительство Вооружённым силам Украины. В перспективе рассматривается производство определённых типов вооружения, включая системы противовоздушной обороны, танки и боеприпасы.

Несмотря на абсолютное право немецкого концерна управлять заводом, выгода для украинцев также есть, ведь они получат доступ к краткосрочным поставкам военной техники из Германии и немецким технологиям.

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Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер ранее уже сообщал о своих планах укрепить сотрудничество с украинскими компаниями, наладив более тесное партнёрство. Немецкий концерн желает наладить производство всей своей продукции на украинских территориях.