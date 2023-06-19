После взятия Бахмута силами ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин объявил о постепенном выходе на тыловые позиции, чтобы отдохнуть от активных боевых действий. Их позиции были заняты российской регулярной армией, которая, по мнению украинского руководства и самих «вагнеровцев», не дотягивает до уровня частной военной компании.
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Украинский генерал Александр Сырский, занимающий должность Командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины, посетил украинские позиции в Бахмуте, где произнёс подбадривающую речь для бойцов.
Сырский заявил, что «вагнеровцев» больше нет, они покинули город, а те, кто пришли к ним на замену, то есть российские военные, не дотягивают до их уровня. Тем не менее, украинская армия не может вытеснить российскую из города. Очевидно, что оборонять город куда проще, чем проводить наступательные операции, поэтому россияне могут сейчас эффективно обороняться, имея численное превосходство.
Стоит отметить, что Александр Сырский, как командир одного из самых численных родов войск украинской армии, всё чаще стал подменять Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, о состоянии которого нет никакой официальной и подтверждённой информации.